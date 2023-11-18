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Испания

Сегодня, 16:54

Винисиус получил разрыв мышцы бедра и пропустит 2,5 месяца

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил разрыв двуглавой мышцы бедра, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Форвард не смог доиграть матч с Колумбией (1:2) в квалификации чемпионата мира-2026.

COPE утверждает, что Винисиус пропустит около 2,5 месяца и вернется не раньше февраля 2024 года.

Ранее вингер высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2) в отборе ЧМ-2026.

23-летний игрок в этом сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Бразилия 22 ноября сыграет против Аргентины. Команда занимает пятое место в турнирной таблице (7 очков) отбора ЧМ-2026 среди стран Южной Америки. Лидирует сборная Аргентины с 12 очками.

Винисиус Жуниор
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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