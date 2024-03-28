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Испания

28 марта, 11:13

Захарян рассказал, против кого в Испании сложнее всего играть

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, против кого в Испании сложнее всего играть.

— Сейчас там против каждого сложно играть, ха-ха!

— А самый неприятный соперник?

— Было сложнее всего бегать за Хакими в матчах Лиги чемпионов. Это самый быстрый футболист. Было тяжеловато играть против него, — цитирует Захаряна Sport24.

20-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

После 29 туров ла лиги «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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