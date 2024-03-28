Полузащитник «Вильярреала» Парехо дал совет Винисиусу

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо рассказал, что думает о нападающем «Реала» Винисиусе Жуниоре. Он посоветовал ему не обращать внимания на провокации болельщиков.

«Винисиус — невероятный футболист. Он ярок и невероятно талантлив. Но ему нужно все внимание уделять игре и не обращать внимания на провокации. Нужно научиться справляться с этим. Когда ты играешь за «Реал», то тебя всегда хотят как-то задеть», — цитирует игрока Marca.

В этом сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 20 матчей, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.