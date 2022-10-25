Рюдигер: «Удивлен тем, насколько быстро адаптировался в «Реале»

Сегодня, 16:10
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал об адаптации в испанском клубе.
«Я удивлен тем, насколько быстро адаптировался в «Реале». Алаба и Кроос мне очень помогли. Я очень счастлив и всегда выкладываюсь на 100 процентов ради этого клуба. При этом мне не нужно играть в каждом матче, поскольку у нас и большой состав, и много качественных игроков», — цитирует футболиста Marca.
Рюдигер перешел в «Реал» прошедшим летом на правах свободного агента.
В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования