Рюдигер: «Удивлен тем, насколько быстро адаптировался в «Реале»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал об адаптации в испанском клубе.

«Я удивлен тем, насколько быстро адаптировался в «Реале». Алаба и Кроос мне очень помогли. Я очень счастлив и всегда выкладываюсь на 100 процентов ради этого клуба. При этом мне не нужно играть в каждом матче, поскольку у нас и большой состав, и много качественных игроков», — цитирует футболиста Marca.

Рюдигер перешел в «Реал» прошедшим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.