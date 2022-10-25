Анчелотти: «Асенсио знает, чего мы от него хотим»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об истекающем контракте полузащитника Марко Асенсио.
«Асенсио знает, чего мы от него хотим. Думаю, во время зимней паузы клуб может обсудить с ним новый контракт. Марко проделывает отличную работу, хоть и не играет стабильно в основе», — приводит слова тренера Marca.
Ранее появилась информация, что полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть мадридский клуб.
В нынешнем сезоне Асенсио провел за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования