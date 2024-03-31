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Испания

31 марта, 19:17

«Жирона» обыграла «Бетис» дома. Довбик оформил дубль

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«Жирона» дома обыграла «Бетис» в матче 30-го тура ла лиги — 3:2.

На 36-й минуте счет в игре открыл форвард каталонцев Артем Довбик. Сравнял счет нападающий бело-зеленых Жозе Виллиан. На 65-й минуте Довбик вывел свою команду вперед, записав на свой счет дубль. На 76-й минуте счет снова стал равным. Свой второй мяч забил Виллиан. На 90+2-й минуте решающий гол оформил футболист хозяев Кристиан Стуани.

«Жирона» занимает третье место, набрав 65 очков. «Бетис» занимает седьмое место с 42 очками.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 17:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
3:2
Бетис

Футбол
ФК Бетис
ФК Жирона
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