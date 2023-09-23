«Жирона» победила «Мальорку» в матче ла лиги

«Жирона» дома обыграла «Мальорку» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 5:3. Встреча прошла на стадионе «Монтиливи».

Голы за «жирондинцев» забили Сильва Давид Лопес (26-я минута), Артем Довбик (33-я), Иван Мартин (37-я), Янхель Эррера (45-я) и Савио (57-я). У красно-черных отличились Ведат Муричи (4-я) и Абдон Пратс, оформивший дубль (89-я и 90+5-я).

«Жирона» набрала 16 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице ла лиги. Команда выиграла пятый матч подряд. «Мальорка» располагается 15-й строчке (5 очков).