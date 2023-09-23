Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:01

«Жирона» победила «Мальорку» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
«Жирона».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Жирона» дома обыграла «Мальорку» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 5:3. Встреча прошла на стадионе «Монтиливи».

Голы за «жирондинцев» забили Сильва Давид Лопес (26-я минута), Артем Довбик (33-я), Иван Мартин (37-я), Янхель Эррера (45-я) и Савио (57-я). У красно-черных отличились Ведат Муричи (4-я) и Абдон Пратс, оформивший дубль (89-я и 90+5-я).

«Жирона» набрала 16 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице ла лиги. Команда выиграла пятый матч подряд. «Мальорка» располагается 15-й строчке (5 очков).

Испания. Ла Лига. 6-й тур
23 сент, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
5:3
Мальорка

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Жирона
ФК Мальорка
1
0
Читайте также
Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей
Костомаров впервые раскрыл подробности своей госпитализации в начале года
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Реала» Анчелотти сообщил о полном восстановлении Винисиуса