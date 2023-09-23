Главный тренер «Реала» Анчелотти сообщил о полном восстановлении Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о восстановлении от травмы нападающего Винисиуса Жуниора.

«Винисиус полностью восстановился. Мне сложно оставлять игроков на скамейке запасных, конкуренция в полузащите очень высока. Ты не должен грустить, если выложился на все 100 процентов», — приводит в Twitter слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Винисиус получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) в 3-м туре испанской ла лиги. Он появился на поле в стартовом составе и был заменен уже на 18-й минуте.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 3 матча, в которых забил 1 гол.