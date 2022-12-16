Жоау Феликс готов продолжить карьеру в «ПСЖ»

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в лиге 1. Сам футболист заявил о желании выступать за «ПСЖ», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

23-летний португалец заявил о желании покинуть «Атлетико». «Матрасники» планируют выручить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.

Феликс выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне португальский нападающий провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.