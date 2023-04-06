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Испания

Сегодня, 14:57

Жорди Альба не хочет покидать «Барселону»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба не хочет покидать команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.

По данным источника, футболист планирует выступать за каталонцев до окончания своего контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» всеми милами постарается расстаться с Альбой этим летом. Однако защитник хочет выступать лишь за сине-гранатовых.

34-летний испанец в этом сезоне отметился голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Воспитанник «Барселоны» вернулся в команду летом 2012 года.

Жорди Альба
ФК Барселона
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