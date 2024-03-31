У Захаряна еще одна голевая за «Реал Сосьедад»! Лучший период в его испанской карьере?

Сияет и за клуб, и за сборную России.

Дела Арсена Захаряна налаживаются. Перед паузой на игры сборных он впервые отличился за «Реал Сосьедад» (в матче с «Кадисом»), в товарищеской встрече с Сербией оформил голевую передачу. А вернувшись в Испанию, набрал еще одно результативное действие: победный ассист в баскском дерби!

Важно, что россиянин снова попал в стартовый состав — последний раз с первых минут он выходил в начале марта, в матче против «Севильи». Правда, позицию ему доверили не совсем привычную — Захарян сыграл атакующего центрального полузащитника.

Стартовые 15 минут он был незаметен — за созидание отвечали Барренечеа и Кубо; но когда у тех ничего не вышло, Арсен активизировался. На 29-й он выдал просто великолепный разрезающий пас через две линии из центра поля — Оярсабаль принял его и забил, но гол отменили из-за офсайда.

Дальше Арсен наращивал темп. Прострелы, забегания, точные передачи, прессинг — только начавшийся град немного остудил полузащитника. На 42-й минуте поле покинул травмированный Кубо, вместо него вышел Шералдо Беккер — и буквально через минуту Захарян снарядил его классным забросом из центра поля.

Игроки «Реал Сосьедад» радуются голу в ворота «Алавеса». Фото Global Look Press

Хотя забить в первом тайме «Сосьедаду» не удалось, россиянин выглядел очень уверенно, более того — его смело можно было назвать лучшим в первые 45 минут. Так что на второй тайм были большие надежды.

И они оправдались! Захарян первые несколько минут был не особо активен, но с 54-й у банды Альгуасиля пошли угловые. За них отвечает Арсен — и отвечает хорошо. После одной из подач Пачеко был очень близок к голу, а со второй попытки все же отличился. Так Захарян оформил второй результативный пас в Испании.

К сожалению, после гола «Сосьедада» началась откровенная скука от обеих команд — пошли замены, желтые карточки, а опасности у ворот стало минимум. На 83-й Альгуасиль убрал с поля Захаряна, но из атакующих игроков по КПД превзойти его не смог никто.

От статистических порталов Sofascore (7,9) и Whoscored (8,0) Арсен получил лучшие оценки среди всех атакующих игроков на поле, а уступил лишь защитнику Пачеко (8,0 и 8,1 соответственно), который забил победный мяч. Оярсабаль, Кубо, Шералдо Беккер — все остались далеко позади россиянина.

Кажется, в испанской карьере Захаряна начинается отличный период. Вряд ли после такого выступления он останется в запасе, к тому же ближайшие соперники более чем терпимые — «Альмерия» и «Хетафе», у Арсена точно будет шанс показать себя.

В конце апреля «Сосьедад» ждет битва с мадридским «Реалом» — первый матч Захарян пропустил из-за простуды. Но к новой встрече может подойти в роскошной форме!