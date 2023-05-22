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Испания

Сегодня, 14:45

Игроки «Барселоны» поблагодарили российских болельщиков за поддержку. За это их публично осудили украинские клубы и даже один одноклубник

Сержи Роберто и Алехандро Бальде и футболисты «Барселоны» с чемпионским кубком
Сержи Роберто и Алехандро Бальде поблагодарили российских болельщиков и подверглись критике.
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Сержи Роберто и Алехандро Бальде под огнем критики.

«Барселона» впервые с 2019 года выиграла чемпионство в Испании и сейчас отмечает успех. Каталонцы уже провели чемпионский парад и активно благодарят болельщиков за поддержку. Не обделили они вниманием и российских фанатов: официальный вещатель ла лиги в России Okko опубликовал видеоролик с участием Сержи Роберто и Алехандро Бальде.

Футболисты «Барселоны» с чемпионским кубком
Фото Reuters

«Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!» — сказал Роберто в видео.

Ролик радостно встретили российские болельщики, однако им остались недовольны украинские болельщики и представители местных клубов. Например, киевское «Динамо» предложило футболистам сине-гранатовых переехать в РПЛ: «Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России».

К позиции «Динамо» также присоединился «Шахтер», опубликовавший заявление гендиректора Сергея Палкина — тот также осудил каталонский клуб: «Шахтер» выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения. Считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", — говорится в заявлении.

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Кроме того, Палкин призвал отреагировать форварда «Барселоны» Роберта Левандовского. Польский форвард высказался: «Я, мягко говоря, был очень удивлен. Я задал вопрос клубу об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, у которых есть права на трансляцию матчей ла лиги. В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию».

На данный момент ни о каких действиях «Барселоны» по этому поводу неизвестно.

Артем Никулин

Футбол
ФК Барселона
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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