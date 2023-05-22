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Испания

Скандалы

Сегодня, 00:15

Расизм, потасовки и удаление. У звезды «Реала» Винисиуса огромные проблемы в ла лиге

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Валенсия» — «Реал» — 1:0. Винисиус и игроки хозяев.
Фото Reuters
Карло Анчелотти и Винисиус.
Фото Reuters
Винисиус и болельщики «Валенсии».
Фото AFP
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Игра с «Валенсией» запомнится громким скандалом.
Испания. Ла Лига. 35-й тур
21 мая, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:0
Реал

От второго мяча до удаления

Конечно, в Валенсии будут вспоминать яркую игру своей команды против «Реала» (1:0), победный мяч и крутые сейвы Мамардашвили. Особенно те, когда грузинский вратарь в компенсированное время потащил невероятно сложные удары Вальверде и Крооса, а на 102-й минуте остановил выход Бензема один на один.

Однако в центре внимания всей футбольной Испании оказался очередной скандал с участием Винисиуса Жуниора, возникший буквально на ровном месте. Непонятно, как по ходу атаки «Реала» в штрафной хозяев оказался второй мяч. Защитник Джемерт решил его выбить и попал в тот мяч, который находился в ногах врывавшегося в штрафную Винисиуса Жуниора. Бразильца при этом еще и сбил с ног другой игрок обороны.

Разборки завели трибуны, из фан-сектора «летучих мышей» — уже при подаче углового — полетели посторонние предметы. Кто-то из болельщиков что-то выкрикнул, уже привычно оскорбив звезду «Реала» на расовой почте. Винисиус решил ответить, указывая на конкретного виновника. Общаться с фанатами отправились Эдер Милитао, Рюдигер и несколько игроков «Валенсии». И, наверное, Карло Анчелотти стоило заменить своего вингера, но тренер тому доверился, спросив, готов ли он продолжить играть.

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Бразилец остался на поле, успев взбесить трибуны попыткой выпросить пенальти. Когда же перед подачей углового Рюдигер сцепился с не отдававшим мяч Мусой, в завязавшейся потасовке Винисиус ударил соперника в лицо. ВАР это увидел, судья сходил к монитору и поменял желтую карточку на красную.

Но при этом скромным оказалось наказание Уго Дуро, который обхватил бразильца за шею и почти душил его. Удар или отмашка — прямое следствие данных действий. Что дальше? Саркастические жесты Вини в адрес трибун с намеком на возможный вылет в сегунду и еще одна потасовка — уже у скамейки «Валенсии», где одноклубника спасал Лукас Васкес.

Карло Анчелотти и Винисиус.
Фото Reuters

После матча Анчелотти выдал гневный спич

Анчелотти на послематчевой пресс-конференции выступил жестко. Во-первых, заявил, что когда весь стадион скандирует оскорбления в адрес одного игрока, матч должен быть остановлен. Во-вторых, высказался о не сделанной им замене: «У этой лиги есть проблемы с расизмом. Если игрока называют обезьяной, а тренер должен думать о его замене, значит, с этой лигой что-то не так. И в случае с расизмом не может быть никаких «но» и «если».

При этом один журналист пытался доказать Карло, что трибуны кричали немного созвучное слово, а именно — «идиот». Тренер на это резонно заметил, что в таком случае судя не остановил бы игру.

Проблемы Винисиуса в Испании подтверждают и цифры. В чемпионате и национальном Кубке бразилец получил 15 желтых и одну красную карточку, а в Лиге чемпионов у него единственный «горчичник» и ноль скандальных ситуаций. Напротив, он обнимается с защитником «Ман Сити» Уокером после невероятного противостояния на фланге, которое в итоге завершилось в пользу англичанина.

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Но вернемся к выступлению Анчелотти, который пояснил, что же за диалог состоялся у него с Винисиусом. Тот действительно готов был покинуть поле, однако тренер сказал, что это неправильно, потому что в данной ситуации футболист не виновник, а жертва. Диалог у них получился коротким, и форвард решительно показал, что готов играть. Но если бы он отказался, ситуация могла зайти в тупик.

Это стало понятно после слов Тибо Куртуа, который рассказал, что первые уханья с трибун начались примерно на 20-й минуте. «Если бы Вини сказал, что он уходит с поля, я бы пошел вместе с ним», — заявил голкипер.

Что касается жеста про сегунду, то его осудил даже мадридец Дани Себальос. Поддержав партнера во всем остальном, хавбек заметил, что бразильцу стоит извиниться. Правда, в ответ на просьбу сделать это со стороны валенсийского журналиста Вини поинтересовался: «Ты тупой или как?» Впрочем, на всех форвард срываться не стал и, покидая стадион, осчастливил юных болельщиков автографами и совместными селфи.

Винисиус и болельщики «Валенсии».
Фото AFP

Приз для расистов

«Валенсия» в своем официальном заявлении отметила, что оскорблениям соперника не место на стадионе, и пообещала принять жесткие меры. Позднее официальный представитель клуба сказал, что клуб занимается идентификацией виновника. Вместе с тем «летучие мыши» призвали уважать своих болельщиков.

Главный тренер хозяев Бараха тему развил, назвав жест Винисиуса оскорбительным по отношению к клубу и болельщикам. По его версии, удаление было справедливым и бразильцу стоит исправить свое провокационное поведение.

«Делать жесты про второй дивизион неправильно. Я могу понять, что он был зол, но одно не отменяет другого. И я осуждаю расистские оскорбления, исходящие от меньшинства болельщиков», — продолжил тему капитан «Валенсии» Гайя.

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Ла лига по традиции начала расследование инцидента. Это, кстати, уже десятое подобное дело по поводу оскорблений Винисиуса. Так что его пост в соцсетях получился жестким. «Призом, который выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол, это — ла лига», — написал бразилец. А позже выложил новый обширный пост:

«Этот раз был не первым, не вторым и не третьим. Расизм в ла лиге — норма. Федерация и оппоненты его только стимулируют. Мне жаль, что чемпионат, некогда принадлежащий Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Испания прекрасно меня встретила, я ее люблю, но она проецирует в мир имидж расистской страны. Жаль испанцев, которые не поддерживают все это, но в Бразилии сегодня Испания известна как страна расистов. К сожалению, от всего того, что происходит еженедельно, мне не защититься. Но я сильный и пойду против расистов до конца. Как бы далек ни был путь».

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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