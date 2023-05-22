Расизм, потасовки и удаление. У звезды «Реала» Винисиуса огромные проблемы в ла лиге

Игра с «Валенсией» запомнится громким скандалом.

От второго мяча до удаления

Конечно, в Валенсии будут вспоминать яркую игру своей команды против «Реала» (1:0), победный мяч и крутые сейвы Мамардашвили. Особенно те, когда грузинский вратарь в компенсированное время потащил невероятно сложные удары Вальверде и Крооса, а на 102-й минуте остановил выход Бензема один на один.

Однако в центре внимания всей футбольной Испании оказался очередной скандал с участием Винисиуса Жуниора, возникший буквально на ровном месте. Непонятно, как по ходу атаки «Реала» в штрафной хозяев оказался второй мяч. Защитник Джемерт решил его выбить и попал в тот мяч, который находился в ногах врывавшегося в штрафную Винисиуса Жуниора. Бразильца при этом еще и сбил с ног другой игрок обороны.

Разборки завели трибуны, из фан-сектора «летучих мышей» — уже при подаче углового — полетели посторонние предметы. Кто-то из болельщиков что-то выкрикнул, уже привычно оскорбив звезду «Реала» на расовой почте. Винисиус решил ответить, указывая на конкретного виновника. Общаться с фанатами отправились Эдер Милитао, Рюдигер и несколько игроков «Валенсии». И, наверное, Карло Анчелотти стоило заменить своего вингера, но тренер тому доверился, спросив, готов ли он продолжить играть.

Бразилец остался на поле, успев взбесить трибуны попыткой выпросить пенальти. Когда же перед подачей углового Рюдигер сцепился с не отдававшим мяч Мусой, в завязавшейся потасовке Винисиус ударил соперника в лицо. ВАР это увидел, судья сходил к монитору и поменял желтую карточку на красную.

Но при этом скромным оказалось наказание Уго Дуро, который обхватил бразильца за шею и почти душил его. Удар или отмашка — прямое следствие данных действий. Что дальше? Саркастические жесты Вини в адрес трибун с намеком на возможный вылет в сегунду и еще одна потасовка — уже у скамейки «Валенсии», где одноклубника спасал Лукас Васкес.

Карло Анчелотти и Винисиус. Фото Reuters

После матча Анчелотти выдал гневный спич

Анчелотти на послематчевой пресс-конференции выступил жестко. Во-первых, заявил, что когда весь стадион скандирует оскорбления в адрес одного игрока, матч должен быть остановлен. Во-вторых, высказался о не сделанной им замене: «У этой лиги есть проблемы с расизмом. Если игрока называют обезьяной, а тренер должен думать о его замене, значит, с этой лигой что-то не так. И в случае с расизмом не может быть никаких «но» и «если».

При этом один журналист пытался доказать Карло, что трибуны кричали немного созвучное слово, а именно — «идиот». Тренер на это резонно заметил, что в таком случае судя не остановил бы игру.

Проблемы Винисиуса в Испании подтверждают и цифры. В чемпионате и национальном Кубке бразилец получил 15 желтых и одну красную карточку, а в Лиге чемпионов у него единственный «горчичник» и ноль скандальных ситуаций. Напротив, он обнимается с защитником «Ман Сити» Уокером после невероятного противостояния на фланге, которое в итоге завершилось в пользу англичанина.

Но вернемся к выступлению Анчелотти, который пояснил, что же за диалог состоялся у него с Винисиусом. Тот действительно готов был покинуть поле, однако тренер сказал, что это неправильно, потому что в данной ситуации футболист не виновник, а жертва. Диалог у них получился коротким, и форвард решительно показал, что готов играть. Но если бы он отказался, ситуация могла зайти в тупик.

Это стало понятно после слов Тибо Куртуа, который рассказал, что первые уханья с трибун начались примерно на 20-й минуте. «Если бы Вини сказал, что он уходит с поля, я бы пошел вместе с ним», — заявил голкипер.

Что касается жеста про сегунду, то его осудил даже мадридец Дани Себальос. Поддержав партнера во всем остальном, хавбек заметил, что бразильцу стоит извиниться. Правда, в ответ на просьбу сделать это со стороны валенсийского журналиста Вини поинтересовался: «Ты тупой или как?» Впрочем, на всех форвард срываться не стал и, покидая стадион, осчастливил юных болельщиков автографами и совместными селфи.

Винисиус и болельщики «Валенсии». Фото AFP

Приз для расистов

«Валенсия» в своем официальном заявлении отметила, что оскорблениям соперника не место на стадионе, и пообещала принять жесткие меры. Позднее официальный представитель клуба сказал, что клуб занимается идентификацией виновника. Вместе с тем «летучие мыши» призвали уважать своих болельщиков.

Главный тренер хозяев Бараха тему развил, назвав жест Винисиуса оскорбительным по отношению к клубу и болельщикам. По его версии, удаление было справедливым и бразильцу стоит исправить свое провокационное поведение.

«Делать жесты про второй дивизион неправильно. Я могу понять, что он был зол, но одно не отменяет другого. И я осуждаю расистские оскорбления, исходящие от меньшинства болельщиков», — продолжил тему капитан «Валенсии» Гайя.

Ла лига по традиции начала расследование инцидента. Это, кстати, уже десятое подобное дело по поводу оскорблений Винисиуса. Так что его пост в соцсетях получился жестким. «Призом, который выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол, это — ла лига», — написал бразилец. А позже выложил новый обширный пост:

«Этот раз был не первым, не вторым и не третьим. Расизм в ла лиге — норма. Федерация и оппоненты его только стимулируют. Мне жаль, что чемпионат, некогда принадлежащий Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Испания прекрасно меня встретила, я ее люблю, но она проецирует в мир имидж расистской страны. Жаль испанцев, которые не поддерживают все это, но в Бразилии сегодня Испания известна как страна расистов. К сожалению, от всего того, что происходит еженедельно, мне не защититься. Но я сильный и пойду против расистов до конца. Как бы далек ни был путь».