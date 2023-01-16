Агент Депая исключил переход игрока в «Интер»

Себастьян Ледут, агент нападающего «Барселона» Мемфиса Депая, отверг слухи о переговорах с миланским «Интером».

«Никаких переговоров о присоединении Мемфиса к «Интеру» не ведется. Я могу отрицать все эти сообщения, потому что это не та возможность, которую мы обсуждаем», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

СМИ сообщали, что «Барселона» может обменять Депая на полузащитника «Интера» Хоакина Корреа.

В текущем сезоне 28-летний Корреа провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. 28-летний Депай сыграл за «Барселону» четыре матча во всех соревнованиях и забил один мяч.