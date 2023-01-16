«Аль-Наср» ведет переговоры с Навасом

Вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По информации источника, «Аль-Наср» уже вступил в переговоры с Навасом. Отмечается, что Навас является первым кандидатом на замену травмированному Давиду Оспине. Сообщается, что 36-летний голкипер может согласиться на трансфер, поскольку проиграл конкуренцию за место в основном составе «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 1 матч и пропустил 1 мяч.

В «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду, который долгое время был одноклубником костариканца в «Реале».