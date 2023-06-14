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Трансферы

Сегодня, 01:37

Агент Раконьяца считает, что «Црвена Звезда» вряд ли выкупит у «Локомотива» права на форварда

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, что «Црвена Звезда» вряд ли выкупит у «Локомотива» права на нападающего Марко Раконьяца.

«Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич требовал сменить агента и оказал давление на моих футболистов Марко Николашевича (он отказался и контракт не был продлен) и Йована Миладиновича (также отказался и был переведен из первой команды в молодежную). Теперь то же самое происходит и с Марко Раконьяцем, но он также отказывается сменить агента. Так что, вероятно, клуб не собирается его выкупать. Я проинформировал о данной ситуации «Локомотив», — цитирует «РБ Спорт» Глушевича.

В сезоне-2022/23 Раконьяц на правах аренды сыграл 17 матчей за «Црвену Звезду», забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tsrvena-zvezda-veroyatno-ne-vy-kupit-rakon-yatsa-klub-prinuzhdal-igroka-smenit-agenta/
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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