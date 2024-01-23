Агент Санабрии назвал нереальным трансфер нападающего «Торино» в «Спартак»

Сегодня, 09:00
Агент Тим Мешедер, представляющий интересы нападающего «Торино» Антонио Санабрии, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».
«Трансфер нереален», — сказал Мешедер «СЭ».
Мешедер также представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Ранее спортивный директор «Торино» заявил «СЭ», что переход Санабрии в «Спартак» невозможен.
Санабрия выступает за «Торино» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 3 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах.