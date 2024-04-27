Агент Ямаля сообщил «ПСЖ», что игрок не продается

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, сообщил руководству «ПСЖ», что его клиент не перейдет в парижский клуб, сообщает AS.

По информации источника, португальский агент 26 апреля прибыл в Париж, чтобы встретиться с руководством «ПСЖ», но стороны вряд ли будут обсуждать Ямаля, так как Мендеш ранее заявил французскому клубу, что Ламин не продается.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за 16-летнего полузащитника 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 44 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.