Агент: В «Динамо» предложили 5 миллионов евро за трансфер Марлона из «Крузейро»

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Агент защитника «Крузейро» Марлона Жоао Хеманн подтвердил информацию, что «Динамо» сделало официальное предложение по трансферу игрока.
«Это правда, что «Динамо» сделало «Крузейро» предложение по Марлону в размере 5 миллионов», — приводит слова Хеманна Sport24.
Марлон выступает за «Крузейро» с марта 2023 года. Всего за клуб 26-летний бразилец провел 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Его действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.