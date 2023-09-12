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Сегодня, 10:56

Агент: В «Динамо» предложили 5 миллионов евро за трансфер Марлона из «Крузейро»

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Агент защитника «Крузейро» Марлона Жоао Хеманн подтвердил информацию, что «Динамо» сделало официальное предложение по трансферу игрока.

«Это правда, что «Динамо» сделало «Крузейро» предложение по Марлону в размере 5 миллионов», — приводит слова Хеманна Sport24.

Марлон выступает за «Крузейро» с марта 2023 года. Всего за клуб 26-летний бразилец провел 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-577174-agent-dinamo-predlozhilo-kruzeyro-5-millionov-yevro-za-transfer-marlona
ФК Динамо (Москва)
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