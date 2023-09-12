Агент: В «Динамо» предложили 5 миллионов евро за трансфер Марлона из «Крузейро»

Агент защитника «Крузейро» Марлона Жоао Хеманн подтвердил информацию, что «Динамо» сделало официальное предложение по трансферу игрока.

«Это правда, что «Динамо» сделало «Крузейро» предложение по Марлону в размере 5 миллионов», — приводит слова Хеманна Sport24.

Марлон выступает за «Крузейро» с марта 2023 года. Всего за клуб 26-летний бразилец провел 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.