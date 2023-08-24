Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:08

«Аль-Ахли» договорился о трансфере 21-летнего Вейги

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга продолжит карьеру в Саудовской Аравии. По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб принял предложение «Аль-Ахли».

Решающее значение в осуществлении этого трансфера сыграл главный тренер саудовской команды Маттиас Яйссле, который убедил 21-летнего испанца. «Аль-Ахли» намерен продолжать подписывать лучшие таланты мира.

Этим летом к «Аль-Ахли» присоединились Роберто Фирмино, Рияд Махрез, Аллан Сен-Максимен, Эдуар Менди и Франк Кессье.

В сезоне-2022/23 Вейга сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

Неймар, Криштиану Роналду, Малком: кто в&nbsp;Саудовской Аравии. Неймар приехал к Малкому, Мане играет с Роналду: все легионеры лиги Саудовской Аравии
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Сельта
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марсель» хочет подписать Хоакина Корреа