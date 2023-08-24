«Аль-Ахли» договорился о трансфере 21-летнего Вейги

Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга продолжит карьеру в Саудовской Аравии. По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб принял предложение «Аль-Ахли».

Решающее значение в осуществлении этого трансфера сыграл главный тренер саудовской команды Маттиас Яйссле, который убедил 21-летнего испанца. «Аль-Ахли» намерен продолжать подписывать лучшие таланты мира.

Этим летом к «Аль-Ахли» присоединились Роберто Фирмино, Рияд Махрез, Аллан Сен-Максимен, Эдуар Менди и Франк Кессье.

В сезоне-2022/23 Вейга сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.