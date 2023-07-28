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Сегодня, 17:12

«Аль-Наср» договорился с «Баварией» о переходе Садио Мане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Баварии» Садио Мане перейдет в «Аль-Наср», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже договорились о предстоящем трансфере. В ближайшее время 31-летний сенегалец должен пройти медосмотр перед завершением сделки.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом прошлого года. Он провел за мюнхенцев 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. В апреле игрока отстраняли от основного состава из-за драки с одноклубником Лероем Сане.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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