«Астон Вилла» хочет подписать полузащитника «Спортинга» Гонсалвеша

«Астон Вилла» попытается летом подписать полузащитника «Спортинга» Педру Гонсалвеша, сообщает sportwitness.

По информации источника, английский клуб уже некоторое время наблюдает за 24-летним португальским хавбеком. Его игра в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1, по пенальти 5:3) произвела на «Астон Виллу» хорошее впечатление.

Гонсалвеш выступает за «Спортинг» с 2020 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гонсалвеш провел за «Спортинг» 39 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 9 голевых передач.