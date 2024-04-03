«Бачка Топола» не планирует выкупать Раконьяца у «Локомотива»

Летом нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц, выступающий на правах аренды за «Бачка Топола», может вернуться в московский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сербский клуб не намерен выкупать контракт Раконьяца у «Локомотива» после окончания сезона. При этом московский клуб также не рассчитывает на игрока, в летнее трансферное окно ему будут искать вариант с новой арендой.

В текущем сезоне 23-летний Раконьяц провел за клуб «Бачка Топола» 23 матча, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.