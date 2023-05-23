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Сегодня, 23:43

«Бавария» хочет подписать нападающего «Ман Сити» Альвареса

Мария Гусева
Хулиан Альварес.
Фото Reuters
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«Бавария» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы проявили интерес к Альваресу, так как он не является постоянным игроком стартового состава, и его будущее в манчестерском клубе под вопросом, несмотря на контракт до 2028 года.

Форвард выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Альварес провел 47 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 5 результативных передачи.

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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