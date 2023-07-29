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Сегодня, 05:53

«Бока Хуниорс» согласовал контракт с Кавани

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бока Хуниорс» договорились с нападающим «Валенсии» Эдинсоном Кавани. ? Ему будет подписан контракт на 18 месяцев.

Как сообщил в Twitter журналист Сезар Луис Мерло, к аргентинскому клубу 36-летний уругваец присоединится на правах свободного агента. Кавани договорился о досрочном расторжении контракта. Форварда включат в заявку и он сможет уже сыграть против «Насьонала» 3 августа.

Ранее стало известно, что агент футболиста встречался с «Бока Хуниорс», чтобы уладить детали контракта.

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Валенсия
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