«Бока Хуниорс» согласовал контракт с Кавани

«Бока Хуниорс» договорились с нападающим «Валенсии» Эдинсоном Кавани. ? Ему будет подписан контракт на 18 месяцев.

Как сообщил в Twitter журналист Сезар Луис Мерло, к аргентинскому клубу 36-летний уругваец присоединится на правах свободного агента. Кавани договорился о досрочном расторжении контракта. Форварда включат в заявку и он сможет уже сыграть против «Насьонала» 3 августа.

Ранее стало известно, что агент футболиста встречался с «Бока Хуниорс», чтобы уладить детали контракта.

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.