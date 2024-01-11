«Челси» досрочно вернул Датро Фофана из аренды

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана, на правах аренды выступавший за немецкий «Унион», вернулся в лондонский клуб, сообщается на официальном сайте синих.

«Унион» арендовал 21-летнего ивуарийца летом прошлого года. С того момента он провел 17 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона.

«Челси» выкупил Датро Фофана у норвежского «Мольде» в январе прошлого года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересована «Севилья».