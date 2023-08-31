Дортмундская «Боруссия» подписала форварда сборной Германии Фюллкруга

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг перешел из «Вердера» в дортмундскую «Боруссию».

Дортмундцы объявили о переходе на официальном сайте. 30-летний нападающий подписал контракт до лета 2026 года. Он будет играть за «шмелей» под 14-м номером.

Фюллкруг играл за «Вердер» с 2019 года. В прошедшем сезоне Фюллкруг поделил награду лучшего бомбардира бундеслиги с Кристофером Нкунку, который тогда выступал за «Лейпциг». В активе обоих по 16 голов в сезоне-2022/23.

Кроме того, на счету Фюллкруга 7 забитых мячей в 9 матчах за сборную Германии.