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Сегодня, 16:32

Ван Перси может стать главным тренером «Херенвена»

Руслан Минаев
Робин ван Перси.
Фото Global Look Press
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Экс-нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси может возглавить «Херенвен», сообщает De Telegraaf.

По данным источника, 40-летний специалист, который на данным момент возглавляет команду «Фейеноорда» до 19 лет, уже провел переговоры с генеральным директором «Херенвена» Ферри де Ханом. Ранее ван Перси тренировал только юношеские и молодежные команды «Фейеноорда».

«Херенвен» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Клуб не выигрывает 5-й матч подряд в эредивизи — 3 поражения и 2 ничьих.

Робин ван Перси
Футбол
ФК Херенвен
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