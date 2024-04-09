Ван Перси может стать главным тренером «Херенвена»

Экс-нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси может возглавить «Херенвен», сообщает De Telegraaf.

По данным источника, 40-летний специалист, который на данным момент возглавляет команду «Фейеноорда» до 19 лет, уже провел переговоры с генеральным директором «Херенвена» Ферри де Ханом. Ранее ван Перси тренировал только юношеские и молодежные команды «Фейеноорда».

«Херенвен» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Клуб не выигрывает 5-й матч подряд в эредивизи — 3 поражения и 2 ничьих.