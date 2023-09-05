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Сегодня, 05:47

Экс-форвард «Рейнджерса» Морелос перешел в «Сантос»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Альфредо Морелос подписал контракт с «Сантосом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним колумбийем рассчитано до лета 2025 года. Ранее агент форварда сообщал, что в игроке заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

Морелос выступал за «Рейнджерс» с 2017 года, провел 269 матчей, забил 124 мяча и сделал 58 результативных передач.

Ранее Морелос играл за колумбийский «Индепендьенте» и финский ХИК. Кроме того, на его счету 1 гол в 11 матчах за сборную Колумбии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.

ФК Рейнджерс
ФК Сантос
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