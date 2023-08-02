Источник: Азмун может вернуться в «Зенит»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун этим летом может вернуться в чемпионат России.

«Зенит» из Санкт-Петербурга обратился к леверкузенскому «Байеру» по поводу возвращения Сердара Азмуна в российский клуб. Есть и другие команды, которые интересуются игроком», — написал в Twitter Фабрицио Романо.

В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с 2019 года.

В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.