«Фиорентина» готова отдать Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Фиорентина» готова заключить сделку об аренде игрока до конца сезона. Клубы обсуждают сумму выкупа игрока по истечению соглашения.

«Фиалки» не ведут переговоров с «Фулхэмом», поскольку 27-летний марокканец хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед».

Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 49 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.