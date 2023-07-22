Гасперини высказался об интересе «Манчестер Юнайтед» к Хойлунду

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал будущее нападающего бергамасков Расмуса Хойлунда.

«Он очень счастлив здесь, я бы, конечно, хотел оставить Расмуса, но иногда клубам и игрокам приходится рассматривать огромные предложения», — приводит слова Гасперини инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по 20-летнему датчанину. «Аталанта» хочет получить за него около 70 миллионов евро.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах.