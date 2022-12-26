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Трансферы

Сегодня, 10:15

Иско может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский полузащитник Иско может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает AS.

По информации источника, руководство английского клуба очень заинтересовано в приобретении опытного футболиста.

Испанский хавбек на данный момент находится в статусе свободного агента. 21 декабря «Севилья» объявила о расторжении контракта с игроком.

30-летний Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с командой был рассчитан до лета 2024 года.

Иско Аларкон (Иско)
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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