Клуб из Саудовской Аравии интересуется полузащитником «Брайтона» Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 21-летнего эквадорского футболиста хочет приобрести клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Официального предложения пока не поступало, но саудовцы сообщили, сколько готовы заплатить за полузащитника.

Кайседо также остается главной целью «Челси», хотя между лондонцами и «Брайтоном» нет активного диалога.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

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