Лайдуни близок к переходу в «Унион»

Лидер «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лайдуни близок к переходу в клуб «Унион» Берлин, который идет на втором месте в немецкой бундеслиге.

Как стало известно «СЭ», до конца недели лучший игрок Туниса 2022 года должен пройти медосмотр. Если все пройдет успешно, то Лайдуни покинет «Ференцварош» уже в это трансферное окно.

Предполагаемая сумма трансфера оценивается в 4-5 миллионов евро, а зарплата игрока в Германии может составить 800 000 — 900 000 евро.

В матче против «Залаэгерсега», в котором «Ференцварош» победил 2:1, Лайдуни вышел лишь на замену и провел на поле всего 15 минут, что косвенно подтверждает его скорый уход.

Напомним, что кандидатуру полузащитника рассматривал «Локомотив», но после срыва перехода Дмитрия Баринова в «Бешикташ» она отпала.