«Лион» пытается вернуть Бензема на фоне проблем форварда в «Аль-Иттихаде»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может вернуться в «Лион», утверждает RMC Sport.

Французский клуб рассчитывает, что 36-летний форвард согласится на переход из-за проблем в нынешнем клубе. 14 января футболиста отстранили от тренировок из-за опоздания на сбор команды.

При этом сделку будет трудно осуществить, поскольку владельцы «Аль-Иттихада» не хотят отпускать игрока, за которого заплатили большие деньги и рассматривают его как одну из главных звезд чемпионата Саудовской Аравии. «Лион» надеется, что сможет убедить руководство «Аль-Иттихада» пойти на договоренность благодаря хорошим отношениям компании Eagle, владеющей французским клубом, с властями Саудовской Аравии.

Бензема — воспитанник «Лиона», в июле 2009 года он ушел из команды в «Реал», а в июле 2023 года отправился в «Аль-Иттихад».

Форвард провел 20 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.