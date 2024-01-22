Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:25

«Лион» пытается вернуть Бензема на фоне проблем форварда в «Аль-Иттихаде»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карим Бензема.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может вернуться в «Лион», утверждает RMC Sport.

Французский клуб рассчитывает, что 36-летний форвард согласится на переход из-за проблем в нынешнем клубе. 14 января футболиста отстранили от тренировок из-за опоздания на сбор команды.

При этом сделку будет трудно осуществить, поскольку владельцы «Аль-Иттихада» не хотят отпускать игрока, за которого заплатили большие деньги и рассматривают его как одну из главных звезд чемпионата Саудовской Аравии. «Лион» надеется, что сможет убедить руководство «Аль-Иттихада» пойти на договоренность благодаря хорошим отношениям компании Eagle, владеющей французским клубом, с властями Саудовской Аравии.

Бензема — воспитанник «Лиона», в июле 2009 года он ушел из команды в «Реал», а в июле 2023 года отправился в «Аль-Иттихад».

Форвард провел 20 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Лион
0
Читайте также
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Атлетико» заплатит за аренду Мойзе Кина 400 тысяч евро