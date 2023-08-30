«Ливерпуль» не хочет платить 70 миллионов за игрока «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» не желает покупать полузащитника «Кристал Пэлас» Шейка Дукуре за 70 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Evening Standart.

По информации источника, красные не намерены подавать официальное предложение на приобретение 23-летнего малийца, которого «Кристал Пэлас» оценил в 70 миллионов фунтов стерлингов. Руководство «Ливерпуля» считает цену слишком завышенной.

В сезоне-2022/23 Дукуре провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.