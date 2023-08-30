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Сегодня, 15:52

«Ливерпуль» не хочет платить 70 миллионов за игрока «Кристал Пэлас»

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«Ливерпуль» не желает покупать полузащитника «Кристал Пэлас» Шейка Дукуре за 70 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Evening Standart.

По информации источника, красные не намерены подавать официальное предложение на приобретение 23-летнего малийца, которого «Кристал Пэлас» оценил в 70 миллионов фунтов стерлингов. Руководство «Ливерпуля» считает цену слишком завышенной.

В сезоне-2022/23 Дукуре провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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