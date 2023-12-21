«Манчестер Юнайтед» склоняется к тому, чтобы не выкупать Амрабата

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«Манчестер Юнайтед», скорее всего, не будет выкупать полузащитника Софьяна Амрабата, выступающего за клуб на правах аренды из «Фиорентины», сообщает The Sun.
По информации источника, за время аренды 27-летний марокканец не убедил представителей клуба в необходимости активировать опцию выкупа. Кроме того, на решению «МЮ» может повлиять прогресс воспитанника клуба Кобби Майну.
«Манчестер Юнайтед» арендовал Амрабата у «Фиорентины» в конце летнего трансферного окна. Он провел за клуб 17 матчей, не отметившись результативными действиями.