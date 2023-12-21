«Манчестер Юнайтед» склоняется к тому, чтобы не выкупать Амрабата

«Манчестер Юнайтед», скорее всего, не будет выкупать полузащитника Софьяна Амрабата, выступающего за клуб на правах аренды из «Фиорентины», сообщает The Sun.

По информации источника, за время аренды 27-летний марокканец не убедил представителей клуба в необходимости активировать опцию выкупа. Кроме того, на решению «МЮ» может повлиять прогресс воспитанника клуба Кобби Майну.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Амрабата у «Фиорентины» в конце летнего трансферного окна. Он провел за клуб 17 матчей, не отметившись результативными действиями.