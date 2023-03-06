Мендеш предлагал «Реалу» подписать лидера «Милана» Рафаэля Леау

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Милана» Рафаэля Леау, предлагал услуги своего клиента мадридскому «Реалу».

Встреча между португальским агентом и представителями «Реала» произошла около месяца назад, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что вероятность трансфера не очень высока, поскольку у «сливочных» на этой же позиции выступает Винисиус Джуниор.

В нынешнем сезоне в активе Рафаэля Леау 23 матча в итальянской Серии А, в которых он забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.