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Трансферы

Сегодня, 13:08

Мендеш предлагал «Реалу» подписать лидера «Милана» Рафаэля Леау

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Милана» Рафаэля Леау, предлагал услуги своего клиента мадридскому «Реалу».

Встреча между португальским агентом и представителями «Реала» произошла около месяца назад, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что вероятность трансфера не очень высока, поскольку у «сливочных» на этой же позиции выступает Винисиус Джуниор.

В нынешнем сезоне в активе Рафаэля Леау 23 матча в итальянской Серии А, в которых он забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Футбол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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