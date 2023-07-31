Менхенгладбахская «Боруссия» арендовала защитника «Лидса» Вебера

Защитник «Лидса» Максимилиан Вебер на правах аренды перешел в менхенгладбахскую «Боруссию», сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Арендное соглашение 25-летнего австрийца рассчитано на один сезон — до 30 июня 2024 года.

Вебер перешел в «Лидс» из «Зальцбурга» в январе 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Вебер провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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