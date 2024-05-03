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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:08

Тихонов дисквалифицирован на пять матчей ФНЛ за слова в адрес арбитра Веры Опейкиной

Алина Савинова
Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.

«Рассмотрев все материалы, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение человека по половому признаку, дисквалифицировать Тихонова на пять матчей. Три матча — реальная санкция, два матча — условно. Испытательный срок — один год. Также он оштрафован на 50 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова главы комитета Артура Григорьянца.

После 29 туров «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: РИА Новости
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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