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Трансферы

Сегодня, 04:01

«Монца» арендовала Валентина Карбони у «Интера». В клубе уже играет его брат и тренирует отец

Сергей Разин
корреспондент
Валентин Карбони.
Фото ФК «Монца»
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Полузащитник «Интера» Валентин Карбони перешел в «Монцу», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 18-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2023/24. При этом в январе этого года «Монца» арендовала у миланского клуба брата Валентина — защитника Франко Карбони. Их отец Эсекиель Карбони тренирует молодежную команду «Монцы».

В минувшем сезоне Карбони провел 6 матчей за «Интер», проведя на поле в общей сложности 34 минуты. Также он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 17 играх за молодежную команду.

ФК Интер (Интернационале)
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