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Трансферы

Сегодня, 01:50

Нюбель после ухода из «Монако» может перейти в «Штутгарт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Баварии» Александр Нюбель на этой неделе был в Штутгарте, чтобы встретиться с руководством местного клуба, сообщил в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.

«Штугарт» хочет арендовать 26-летнего немца с опцией на покупку. За игроком также по-прежнему следит «Лидс Юнайтед», но официального предложения пока не делал.

Последние два сезона Нюбель на правах аренды выступал за «Монако». В сезоне-2022/23 вратарь провел 48 матчей во всех турнирах, пропустил 75 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

Футбол
ФК Бавария
ФК Монако
ФК Штутгарт
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