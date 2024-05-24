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Сегодня, 16:05

Сборная России назвала итоговый состав на матч против Белоруссии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стал известен итоговый состав сборной России на товарищеский матч против Белоруссии.

В окончательный список, опубликованный на сайте РФС, включены 27 футболистов:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр», Франция), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба — «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В среду, 22 мая, «СЭ» сообщил о том, что президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта. С высокой долей вероятности 55-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение в начале лета.

Источник: РФС
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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