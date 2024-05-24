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Орлов: «Сейчас чемпионство в РПЛ — это лотерея, никто из претендентов его не достоин»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в РПЛ.

Перед заключительным, 30-м туром чемпионата России-2023/24 лидером является «Динамо» (56 очков), второе место занимает «Зенит» (54 очка), на третьей строчке — «Краснодар» (53 очка). Все три команды сохраняют шансы на золото.

«Мне кажется, что тут все очевидно. Болельщики каждой команды болеют за своих. Ну а победит сильнейший, и это должна быть спортивная победа. В лучшем положении московское «Динамо», а все остальное — как получится.
Кто достоин чемпионства? Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну, правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» против сочинцев просто еле-еле спасается. Да и «Динамо» тоже два раза «отскочило». И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-23/24», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая и начнутся в одно время — в 16.30 (мск).

Источник: РБ Спорт
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