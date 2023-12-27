«Ньюкасл» планирует арендовать Филлипса у «Манчестер Сити» в январе

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс на правах аренды может перейти в «Ньюкасл», сообщает The Telegraph.

По информации источника, в «Ньюкасле» надеются согласовать арендное соглашение в первые дни зимнего трансферного окна. Сделка по Филлипсу считается приоритетной для «сорок».

28-летний англичанин выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.