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Сегодня, 19:47

«Ньюкасл» планирует арендовать Филлипса у «Манчестер Сити» в январе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс на правах аренды может перейти в «Ньюкасл», сообщает The Telegraph.

По информации источника, в «Ньюкасле» надеются согласовать арендное соглашение в первые дни зимнего трансферного окна. Сделка по Филлипсу считается приоритетной для «сорок».

28-летний англичанин выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
Калвин Филлипс
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