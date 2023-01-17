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Трансферы

Сегодня, 18:41

Полузащитник «Атлетико» Карраско согласен на переход в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско дал согласие на переход в «Барселону» в качестве части сделки по трансферу в мадридский клуб форварда каталонцев Мемфиса Депая, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что нидерландский форвард уже согласовал контракт с «Атлетико» и бельгийский хавбек может отправиться в «Барселону» в качестве обмена футболистами.

По информации издания, руководство мадридского клуба не хочет расставаться с Карраско, так как считает его одним из основных игроков команды.

Действующее соглашение бельгийца с «Атлетико» рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел за «матрасников» 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Мемфис Депай
Янник Феррейра-Карраско
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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