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Трансферы

Сегодня, 18:11

Тарханов: «Осинькин сможет исправить ошибки Рассказова, которые были в «Спартаке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Николая Рассказова в самарскую команду.

Ранее сообщалось, что 16 января футболист прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции. 

«Крылья Советов» немного потрепаны, у них много ведущих игроков ушло. А Рассказов все-таки поиграл в «Спартаке», хотя, конечно, у него были ошибки. Но Осинькин — хороший тренер, и те ошибки, которые защитник допускал в «Спартаке», сможет исправить. Думаю, Рассказов поможет «Крыльям Советов», если с ним поработать. Сам же Осинькин сказал, что потенциал у Рассказова достаточно большой. В «Спартаке» ему было сложно пробиваться в стартовый состав, а в «Крыльях» он будет в основном составе играть, и тогда посмотрим, что у него получится», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он провел за красно-белых 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-osinkin-smozhet-ispravit-oshibki-rasskazova-kotoryie-byili-v-spartake
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Игорь Осинькин
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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