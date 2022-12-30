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Трансферы

30 декабря, 23:52

Полузащитник «Ниццы» Лемина попал в сферу интересов «Вулверхэмптона»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ниццы» Марио Лемина может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает журналист Сабер Десфарж.

По данным источника, руководство английского клуба сделало предложение в размере 5 миллионов евро, но оно было отклонено. «Вулверхэмптон» продолжит борьбу за 29-летнего габонца.

Лемина перешел в «Ниццу» в 2021 году из «Саутгемптона». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионоов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ниццу» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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