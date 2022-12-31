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Трансферы

Сегодня, 00:15

«Аль-Наср» объявил о переходе Роналду

Сергей Разин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото ФК «Аль-Наср»
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Форвард Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», сообщает официальный Twitter клуба.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

37-летний португалец является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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